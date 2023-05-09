بالصور.. حلا شيحة مع أطفالها "أنقى حب"

نشرت الفنانة حلا شيحة على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى والصور "إنستجرام" صور لها مع أبنائها بمراحلهم العمرية المختلفة.

وعلقت على الصور "أنقى حب، سنوات من الأمومة ومكانتى الأكثر هدوء، نعم الأمر يتطلب الكثير من العمل ولكنى استمتعت به" .

وتابعت "استمتع بكل لحظة مع أطفالك لأننا سنفقدهم يوماً ما، حينما يبدأوا الانشغال باكتشاف رحلتهم الخاصة فى الحياة" .

يشار أن الفنانة حلا شيحة بعد اعتزالها الأخير للفن، كانت قد نشرت منذ أيام تشارك جمهورها التلميح للعودة إلى الفن بنشرها سؤال على صفحتها الشخصية، حول رأى الجمهور فى أن تجسد شخصية "نوسة" من فيلم "اللمبى"، كجزء ثان.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة حلا شيحه السينمائية فيلم "مش أنا" بطولة تامر حسنى، حلا شيحه، ماجد الكدوانى، سوسن بدر والإخراج ساره وفيق.

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