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الثلاثاء 09 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

تكنولوجيا حلوان تناقش كيفية الاستفادة من عمل كتاب الكتروني جامعي موحد

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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استقبلت كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان برعاية   الدكتور إبراهيم لطفي عميد الكلية  وفد  لجنة تطوير الكتاب الجامعي  وضم الوفد د ياسر جادالله  عميد معهد الملكية الفكريه ، د مها عبدالرحيم امين مساعد الجامعه ، استاذ خالد حسن عضو اللجنه
قام  عميد الكلية بالرحيل بأعضاء الوفد وتناقش الحضور حول كيفية الاستفادة من عمل كتاب الكتروني  موحد وعرض   أعضاء هيئة التدريس بالكلية ايجابيات عمل الكتاب الالكتروني الموحد ، وعرضوا الايجابيات علي اللجنة وهي وجود  نسبة مشاركة اكبر لاعضاء هيئه التدريس وكذلك يمكن ان يزيد من الموارد الماديه لكل الأعضاء ، وتبنت اللجنه دراسة الموضوعات ومقترحات الكلية  لعرضها علي الجامعة

 

الكتاب الجامعى جامعة حلوان