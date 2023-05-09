مقتل مسئول بالحزب الحاكم في إثيوبيا

لقي مسئول في الحزب الحاكم في إثيوبيا مصرعه أمس الاثنين، وهي حالة القتل الثالثة منذ 30 مارس الماضي، لمسئول في حزب الإزدهار الذي يقوده آبي أحمد رئيس الحكومة الإثيوبية.

وقالت صحيفة "أديس ستاندرد" الإثيوبية، إن عمر ليما رئيس الدائرة التنظيمية الإقليمية لحزب الإزدهار الحاكم قتل في عفار برصاص مجهولين في طريقه من مدينة أداما، في منطقة أوروميا، إلى أواش.

وأوضحت الصحيفة الإثيوبية أن 30 شخصا يرتدون زيا شبيها بقوات الدفاع الوطني السابقة فتحوا النار على عمر ليما، مع شقيقه محمد في منطقة ويلنشيتي الواقعة شرق منطقة شيوا بولاية أوروميا الإقليمية ولقي الشقيقين مصرعهما، وفقا لتأكيد عمر ليما الشقيق الثالث الذي نجا من الهجوم، وكان الضحايا عائدين من مدينة أداما بعد أن تلقى والدهم العلاج.

وهذه ثالث حالة قتل لمسؤول في حزب الازدهار الحاكم خلال عدة أسابيع، ففي 30 مارس الماضي، قُتل ديسالين بوكونجا، رئيس مكتب الحزب الحاكم في نكيممت، في منطقة شرق ووليجا بولاية أوروميا الإقليمية، بالرصاص في المدينة فيما وصفته الحكومة المحلية بأنه "هجوم شنه مهاجمون مجهولون".

كما قُتل جيرما يشيتيلا، رئيس فرع منطقة أمهرة التابع لحزب الازدهار، بالرصاص مع خمسة آخرين في 27 أبريل أثناء سفرهم من ميهال ميدا إلى دبري بريحان، في منطقة شوا الشمالية بولاية أمهرة الإقليمية.