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الثلاثاء 09 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

إحالة شخصين بحوزتهما عملات محلية وأجنبية بالساحل للمحاكمة الجنائية

أرشيفيه
أرشيفيه
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 قررت النيابة العامة، إحالة شخصين لاتهامهما بحوزة مبالغ مالية عملات "أجنبية ومحلية" للاتجار فيها في الساحل بالقاهرة للمحاكمة الجنائية.

 تعود الواقعة أثناء مرور قوة أمنية تابعة لإدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن القاهرة والمعنية لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة الساحل تمكنت من ضبط (شخصين- مقيمان بمحافظة الشرقية) وبحوزتهما (مبالغ مالية "محلية وأجنبية" - هاتفى محمول) حال استقلالهما سيارة “ ملك أحدهما”، بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمبالغ المالية بقصد الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى،  تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

النيابة العامة عملات أجنبية ومحلية الطرق والمنافذ مديرية أمن القاهرة