شمال الدلتا: تقديم خدمة عصرية للمواطنين بكفاءة وتحسين جودة التغذية الكهربائية

خصصت وزارة الكهرباء 954 مليون جنيه كخطة استثمارية جديدة للعام المالي القادم 2024 لتجديد وتطوير وتوسيع شبكات كهرباء محافظات شمال الدلتا الثلاث الدقهلية وكفر الشيخ ودمياط للوصول بمعدلات كفاءة التغذية الكهربائية للمعدلات العالمية وتلبية احتياجات المشروعات التنموية والقومية الجديدة وخفض الأعطال ومعدلات الفقد.

وأكدت الشركة القابضة للكهرباء أن قطاع الكهرباء يقوم حاليا بدعم شبكات كهرباء محافظات شمال الدلتا باستثمارات تبلغ 753 مليون جنيه بزيادة تبلغ اكثر من 3 اضعاف الاستثمارات السابقة لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء لبرامج التنمية المختلفة وتم رفع كفاءة فرق الصيانة المركزية وعددها 16 فرقة وكذلك فرقتي الصيانة تحت الجهد وتم تزويد جميع فرق صيانة وإزالة الأعطال بعدد ومهمات الصيانة والسلامة والصحة المهنية .

وأكد المهندس محمد عسل رئيس شركه شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء ، أهم ملامح الخطة الاستثمارية القادمة مؤكدا أن أهم أهدافها تقديم خدمة عصرية للمواطنين بكفاءة وتحسين جودة التغذية الكهربائية عن طريق رفع أداء مكونات الشبكة بإنشاء التحكمات الجديدة في شبكات الجهد المتوسط والذي يهدف إلى ربط مكونات الشبكة في منظومة التحكم وتركيب عدادات ذكية لمراقبة جميع المهمات عن بعد لحظيا والتعامل مع الاعطال فور حدوثها لإعادة توصيل التيار فور انقطاعه لتحقيق استدامة التغذية الكهربائية للمشتركين مشيرا الى الاستمرار في تشغيل مركز التحكم القائم بقطاعي شمال وجنوب الدقهليه وعمل الصيانة اللازمة.

أوضح رئيس الشركة اهم المؤشرات الفنيه المستهدفه حيث يبلغ الحمل الأقصى 2474 ميجا وات بزيادة حوالي 2% عن العام الحالي ومن المستهدف تركيب مكثفات ليصل اجمالي ساعة المكثفات بالشركه 519 ميجا فار بنسبه 21% من الحمل الاقصى وخفض معدلات الاعطال الشهريه لخطوط الجهد المتوسط والكابلات وخفض متوسط زمن اصلاح العطل ليصل الى ساعه و 46 دقيقة وخفض الطاقه غير المستغله لتصل الى 2 مليون و450 كيلو وات ساعه وخفض معدلات الاعطال الشهرية لخطوط الجهد المنخفض و لكابلات الجهد المنخفض ومن المستهدفة أن تصل مكونات الشبكة خلال العام المالي القادم الى 9520 كلم لكابلات الجهد المتوسط و 9995 لخطوط الجهد المتوسط وعدد المحولات الى 1931 واطوال كابلات الجهد المنخفض الى 3410 والخطوط الهوائيه الى 23810

قال عسل إنه تم اعداد الدراسات الفنية اللازمة لإحلال وتجديد 8 موزعات وانشاء 10 نقاط تحسين جهد و المستهدف تقسيم المغذيات التي تعدت الحمل التصميمي وعددها 16 مغذي وتنفيذ سلاسل المحولات اللازمه لفك الاختناقات وعددها 40 سلسلة وتستهدف الشركه تنفيذ مشروعات للغير بمبلغ 320 مليون جنيه وتطوير ورفع كفاءه طريق شرق الرياح التوفيقي بطول 73 كيلو مترا حيث تم الانتهاء من رفع المهمات الكهربائية المتعارضة مع المشروع كمرحلة اولى وجار استكمال تنفيذ إزالة المهمات المتعارضة.

استعرض عسل مشروعات الشركه لتنفيذ مبادرة حياة كريمة حيث تم تنفيذ المرحلة الأولى للمشروع بمراكز شربين ومطوبس وكفر سعد باجمالي 72 قرية وتم دراسة المرحلة الثانية فى 11 مركزا بإجمالي 292 قرية وتم الاهتمام بتحسين مستوى الخدمة المواطنين بتطوير واحلال وتجديد لوحات التوزيع في المدن والمناطق بالمحافظات الثلاث ومستهدف ترميم 20 غرفة محول وبلغ الإجمالي العدادات المسبوقة الدفع المركبة خلال العام المالي 2022 2023 الى ثلاثة ملايين 48000 عداد بنسبة 61% من اجمالي العداد المركبة ومستهدف تركيب 325 ألف عداد خلال العام المالي القادم ليصل الاجمالي الى 65 % من اجماله المركبه بالشركه وتم اقامة خمس مراكز شحن ليصل اجمالي مراكز الشحن الى 100 وحدة شحن متنقلة.

وجدير بالذكر ، عقد المهندس جابر الدسوقى رئيس القابضة للكهرباء اجتماعا موسعا وقيادات شركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية لاستعراض الاحتياجات العاجلة للشركات ومتطلبات دعم الشبكة القومية استعداد للصيف وتلبية متطلبات المشروعات القومية وبرامج العمل المستقبلية و ناقش الاجتماع معدلات العمل فى الخطة الخمسية الحالية والإعداد للخطة القادمة على مستوى كافة الشركات ومتطلبات المشروعات العاجلة بما يحقق الاستغلال الأمثل للموارد والإمكانات وتطبيق كافة إجراءات الترشيد للحفاظ على المال العام دون التأثير على برامج العمل .

