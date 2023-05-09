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الثلاثاء 09 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

رئيس النمسا: يوم أوروبا هو ذكرى استعادة الحرية وترسيخ الديمقراطية

الرئيس النمساوي
الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين
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أكد الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين أن يوم أوروبا هو ذكرى استعادة الحرية وترسيخ الديمقراطية ونبذ العنصرية والكراهية.

جاء ذلك في خطاب الرئيس النمساوي أمس الإثنين، أمام عشرات الآلاف من المحتشدين في ميدان الأبطال بوسط العاصمة النمساوية فيينا للاحتفال بمرور 78 عامًا على نهاية الحرب العالمية الثانية.

وأوضح الرئيس النمساوي أننا في هذا اليوم نتذكر ضحايا الحرب ونتضامن مع ذويهم كما نكرم الأحياء من المصابين ونؤكد التزامنا بالدفاع عن الديمقراطية الأوروبية.

ولفت الرئيس النمساوي إلى أن أزمات العالم اليوم تتطلب استخلاص الدروس من الماضي والتمسك بالتعاون والعمل الجماعي وبتقوية المجتمع المدني.

شارك في الحفل أعضاء الحكومة النمساوية وقيادات الأحزاب المختلفة والمنظمات الدولية والمجتمع المدني، إضافة إلى عشرات الآلاف من النمساويين الحريصين على إحياء تلك الذكري وتضمن الاحتفال عروضا موسيقية وغنائية عن السلام والوحدة.

رئيس النمسا يوم أوروبا ترسيخ الديمقراطية استعادة الحرية الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين