"قادمة من الكويت".. إحباط تهريب 26 سبيكة ذهبية خلال 24 ساعة بمطار الأقصر

شهدت الساعات الماضية، حملات مكثفة نفذتها إدارة جمارك مطار الأقصر الدولي، أسفرت عن ضبط 13 محاولة لعدد من الركاب لتهريب السبائك الذهبية، وذلك بالمخالفة لأحكام القانون رقم 68 لسنة 1976 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة وتعديلاته، والقانون رقم 1 لسنة 1994 بشأن الوزن والقياس والكيل، والقانون رقم 111 لسنة 1980 بشأن ضريبة الدمغة، وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

وتمكن رجال الجمارك بالوردية الأولى بمطار الأقصر الدولي، برئاسة عادل عبدالفتاح أحمد مدير الإدارة من ضبط 10 محاولات تهرب جمركي لعدد من السبائك الذهبية، وذلك أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب على رحلة خطوط طيران الجزيرة رقم 707 القادمة من الكويت، حيث اشتبه محمود عمر توفيق نائب مدير الوردية وأسامة كمال الشافعي في 10 ركاب أثناء محاولتهم الخروج من بوابة اللجنة الجمركية.

وتم عرض الركاب على جهاز فحص الأفراد بأشعة X-RAY بمعرفة عبير جمعه، ومحمود صلاح الليثي، بإشراف عبدالله مدير إدارة الفحص فتلاحظ وجود كثافات على أجسامهم، وبالتفتيش الذاتي للركاب تبين وجود 22 سبيكة ذهبية مختلفة الأوزان والأحجام بوزن إجمالي 3 كيلو تقريبا مخبأة داخل الجوارب والملابس الداخلية وجيوب سحرية بملابسهم.

وقام بالتفتيش والضبط والتحريز، من نهى عبدالوهاب وحسين محمود حفني وهبة السعدي سيد وخالد فؤاد جاد الله من الأمن الجمركي تحت إشراف أسامة عبدالحليم مدير إدارة الأمن الجمركي.

كما تمكن رجال الجمارك بالوردية الثانية برئاسة طارق عبدالرحمن حسن مدير الإدارة، من ضبط 3 محاولات تهرب جمركي لعدد من السبائك الذهبية أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من الكويت إلى الأقصر على رحلة خطوط طيران الجزيرة رقم 1707 القادمة من الكويت، حيث اشتبه أسامة عبده أحمد نائب مدير الوردية، ومحمود سني مصطفي وهالة مالك طه، مأموري الجمارك في ٣ ركاب أثناء محاولتهم الخروج من بوابة اللجنة الجمركية.

‏‎وتم عرض الركاب، على جهاز فحص الأفراد بأشعة X-RAY بمعرفة دعاء صالح وإبراهيم محمد مأموري الفحص بإشراف الحسين علي عبدالله مدير الإدارة الفحص فتلاحظ وجود كثافات على أجسامهم، ‏‎وبالتفتيش الذاتي للركاب تبين وجود 4 سبائك ذهبية مختلفة الأوزان والأحجام بوزن إجمالي 400 جرام تقريبا مخبأة داخل الجوارب والملابس الداخلية، قام بالتفتيش والضبط والتحريز كلا من أسامة عبده، ومحمود سني ورفاعي شاكر، ومحمد عبد الراضي وعمرو حسان يونس، من الأمن الجمركي.

وبالعرض عليه، وجه محمد متولي مدير جمارك الأقصر والفروع، باتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير 13 محضر ضبط جمركي وقام بتحررهم محمد حامد عبدالحميد وأحمد فارس محمد، وأحمد الطيب عبد الرحيم، وشهيرة شعبان مأموري مكافحة التهرب الجمركي تحت إشراف روماني فؤاد مدير إدارة مكافحة التهرب الجمركي.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، وعمر خليفة رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.

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تهريب السبائك الذهبية (1)

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تهريب السبائك الذهبية (3)

تهريب السبائك الذهبية (4)

تهريب السبائك الذهبية (5)

تهريب السبائك الذهبية (6)

تهريب السبائك الذهبية (7)

تهريب السبائك الذهبية (8)

تهريب السبائك الذهبية (9)