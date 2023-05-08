أوكرانيا تطلق صندوق لإعادة الإعمار بدعم من شركة أمريكية عملاقة

أعلنت الحكومة الأوكرانية عزمها إطلاق صندوق تنمية وطني لإعادة إعمار البلاد بعد الهجمات الروسية العسكرية عليها بدعم من شركة الاستثمار الأمريكية العملاقة (بلاك روك).

ونقلت دورية الأعمال الأوكرانية الإخبارية عن بيان الحكومة أن إطلاق معهد وطني للتنمية المالية الأوكرانية سيؤدي إلى جذب وتعبئة رأس المال العام والخاص لإعادة بناء البلاد باستخدام مختلف الأدوات المالية المبتكرة والتقليدية.

وعينت وزارة الاقتصاد مجموعة استشارية من شركة (بلاك روك) لتتولى مهمة تقديم المشورة لحكومة كييف بشأن إطلاق الصندوق بشكل مجاني، حيث تم اختيار عملاقة الاستثمارات الأمريكية بعد اجتماع تشاوري بين رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي ووفد من (بلاك روك).

بدوره، أشار رئيس مجموعة (بلاك روك) الاستشارية تشارلز هاتمي إلى أن جهود إعادة إعمار أوكرانيا ستخلق فرصًا كبيرة للمستثمرين للمشاركة في تعافي الاقتصاد، مضيفا أنه لن يصبح من الممكن الحصول على التمويل اللازم إلا من خلال التعاون الوثيق بين رأس المال العام والخاص.

جدير بالذكر أن شركة (بلاك‌روك) هي شركة ادارة استثمارات أمريكية متعددة الجنسيات، يقع مقرها في مدينة نيويورك، وتأسست عام 1988، كشركة لإدارة المخاطر. وتعد الشرطة أكبر مدير للأصول في العالم، بإجمالي أصول تحت إدارتها تبلغ 10 تريليون دولار، حسب إحصاءات يناير 2022. كما تعمل الشركة على الصعيد العالمي حيث تمتلك 70 مكتب في 30 بلد وعملاء في 100 بلد.