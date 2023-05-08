الإفتاء تحذر: الإهمال في العمل يعد خيانة للأمانة

أكدت دار الإفتاء المصرية أن الشرع الشريف حذر من الإهمال في العمل وحث على التفاني فيه، وأشارت إلى ضرورة إثابة المجتهد والمخلص في أداء عمله.

في بيان، نشرته الصفحة الرسمية لدار الإفتاء على صفحتها على فيسبوك،

شددت لجنة الفتوى الرئيسة بالدار على أن إهمال الموظف أو العامل في عمله المُكَلّف به والتقصير فيه يُعدُّ خيانةً للأمانة، ومِن جملة الغِشِّ والمَكْر والخِدَاع؛ لأنه مؤتمن على العمل الذي كُلِّف به وفُوِّض إليه، وعدم تأديته على الوجه المطلوب منه -مع أخذه الأُجرةَ عليه- من التَّعدِّي غير الجائز.



وأضافت اللجنة أنه أيضًا مخالفة يخضع تقييمها للسلطة الإدارية، وإنه إذ يُشدَّد في تأديب المُقَصِّر ومُؤاخذته، فإنه يُنْصَح بإثابة الموظف أو العامل حال إخلاصه وبذل الجهد وتفانيه في أداء عمله.