كولر يجتمع بلاعبي الأهلي.. والفريق يستأنف تدريباته استعدادًا للترجي

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته اليوم الإثنين على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة ٤٨ ساعة.

وحرص الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر، المدير الفني، على الاجتماع باللاعبين قبل انطلاق المران الجماعي للفريق، وذلك للحديث عن مباراة الترجي المقبلة في دوري أبطال إفريقيا.

وكان الجهاز الفني قد منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات الجماعية لمدة ٤٨ ساعة، عقب الفوز على بيراميدز والتتويج بكأس السوبر المصري.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الترجي التونسي والمحدد لها مساء الجمعة المقبل في تونس، ضمن ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.