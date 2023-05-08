الدوري السعودي.. النصر يتعادل أمام الخليج بهدف لكل فريق

انتهت المباراة بتعادل فريق النصر السعودي مع فريق الخليج بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعت بينهما، علي ملعب الأول بارك، ضمن منافسات الجولة 26 من الدوري السعودي ( دوري روشن).

افتتح اهداف المباراة نادي الخليج عن طريق اللاعب فابيو مارتينيز مبكرا في الدقيقة ال3، بينما احرز هدف التعادل سريعا لفريق النصر السعودي اللاعب ألفارو جونزاليس في الدقيقة ال17 من احداث اللقاء.

وشهدت المباراة فرص كثيرة ضائعة لفريق النصر ولاكن دفاع فريق الخليج كان حاضرا.

وبذلك التعادل ارتفع فريق النصر الي 57 نقطة في المركز الثاني من 26 مباراة خلف الأتحاد المتصدر، وذاد رصيد الخليج الي 24 نقطة في المركز الرابع عشر.

