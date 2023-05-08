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الإثنين 08 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الدوري السعودي.. النصر يتعادل أمام الخليج بهدف لكل فريق

لقطة من المباراة
لقطة من المباراة
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انتهت المباراة بتعادل فريق النصر السعودي مع فريق الخليج بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعت بينهما، علي ملعب الأول بارك، ضمن منافسات الجولة 26 من الدوري السعودي ( دوري روشن).
افتتح اهداف المباراة نادي الخليج عن طريق اللاعب فابيو مارتينيز مبكرا في الدقيقة ال3، بينما احرز هدف التعادل سريعا لفريق النصر السعودي اللاعب ألفارو جونزاليس في الدقيقة ال17 من احداث اللقاء.

وشهدت المباراة فرص كثيرة ضائعة لفريق النصر ولاكن دفاع فريق الخليج كان حاضرا.

وبذلك التعادل ارتفع فريق النصر الي 57 نقطة في المركز الثاني من 26 مباراة خلف الأتحاد المتصدر، وذاد رصيد الخليج الي 24 نقطة في المركز الرابع عشر.
 

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