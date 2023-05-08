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الإثنين 08 مايو 2023
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

سيدات طائرة الزمالك يواصلن التدريبات استعدادًا لبطولة أفريقيا

من تدريب طائرة الزمالك
من تدريب طائرة الزمالك سيدات
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واصل فريق كرة الطائرة سيدات بالزمالك، اليوم الإثنين، تدريباته استعدادا لبطولة أفريقيا المقرر لها بعد أيام قليلة في تونس . 

ويرغب الفريق الأبيض في حصد البطولة الإفريقية وذلك بعدما توج بكأس مصر في الأيام الماضية على حساب الأهلى بنتيجة 3-1 للموسم الحالي 2022-2023.

وتقام مباريات الدور  النهائي بنظام  “play off”، بحيث يتقابل الزمالك والأهلي في 3 مباريات متتالية، ويتوج الفائز منهما في مباراتين ببطولة كأس مصر.

ويقود الجهاز الفني للفريق: أحمد فتحي مديرًا فنيًا، واكرامي هيكل مدربًا عامًا، ومحمد أنور مدربًا مساعد، والدكتور بلال وتوت للإعداد البدني، والدكتورة سمية ناجح طبيبة، وشادى فهيم محللًا تقنيًا، وهبة الله محمد مدير إداري الفريق.

كرة الطائرة سيدات بالزمالك بطولة افريقيا كاس مصر أحمد فتحي