احتفالًا بالعيد القومي.. محافظ دمياط تفتتح أعمال تطوير مستشفى جراحات اليوم الواحد

استكملت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، جولتها الافتتاحية فى إطار الاحتفالات بعيد دمياط القومى، بافتتاح أعمال تطوير مستشفى اليوم الواحد بشارع ١٠٧ مدينة رأس البر التابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة.

تضمنت أعمال التطوير رفع كفاءة البنية التحتية وجناح العمليات بـ٢ غرفة كبرى، و٦ أسرة بالعناية المركزة، وخلال تفقدها للمستشفى.

وأطلعت محافظ دمياط على ما تم تحقيقه بالمشروع وأيضًا نتائج قافلة أمراض العيون التى جاءت بالتعاون مع مركز أبحاث أمراض العيون والتى تم خلالها إجراء ٥١٤ كشف طبى، وإجراء ١١٠ عملية زرع عدسة ومياه بيضاء.

وأكدت الدكتورة منال عوض، أن القطاع الصحى يشهد إطلاق مشروعات جديدة خلال العيد القومى، وذلك فى إطار خطة المحافظة ووزارة الصحة والسكان لتطوير المنشآت الطبية بما يساهم فى دعم تلك المنظومة وتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين.

كما أشارت إلى الدور الذى تقوم به المستشفى لتقديم الخدمة الطبية وتغطيتها بالمدينة خاصة خلال فصل الصيف مع تردد الملايين من الزائرين عليها، مؤكدة أن أعمال التطوير تتواكب مع تلك الرؤية.

واصلت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، جولتها الافتتاحية للمشروعات المدرجة باحتفالات المحافظة بعيدها القومى، بإزاحة الستار عن مدرسة سعد الثانوية الفنية للتمريض بنين بقرية الشعراء بمركز دمياط.

حيث تفقدت "عوض" مبنى المدرسة الذى شهد أعمال تطوير نفذتها مديرية الاسكان والمرافق وتُعد اول مدرسة للتمريض بنين بالمحافظة بجانب ٤ مدارس للبنات، حيث تضم قاعات وفصول للمواد التربوية والنظرية والعملية والحاسب الآلى.

كما اطلعت على آلية العمل داخل المدرسة التى استقبلت دفعتين للصفين الأول والثاني خلال أعمال التطوير وسير خطة تدريب الطلبة بالمستشفيات.

وأكدت الدكتورة منال عوض، اهتمام الدولة بالتعليم الفنى بكافة تخصصاته، لافتة الى الأهمية البالغة لمدارس التمريض نظرا للدور الذى تقوم به لإعداد فريق تمريض مؤهلة بشكل كامل لدعم المنظومة الطبية بالمحافظة.