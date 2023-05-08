بالفيديو.. الأرصاد: استمرار برودة الطقس خلال ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الطقس بالأمس خلال فترات النهار شهد ارتفاعات بنسب الرطوبة، ولذلك لم نشعر بانخفاض كبير بدرجات الحرارة، ولذلك درجات الحرارة اليوم بها استمرار بالانخفاض واستمرار الاستقرار بالأحوال الجوية.

وأضافت "منار" في مداخلة هاتفية لفضائية "مصر الأولى"، اليوم الاثنين، أن مصادر الكتل الهوائية التي تؤثر علينا هي كتل هوائية شمالية قادمة من جنوب أوروبا مرورا بالبحر المتوسط، نتيجة مرورها بالبحر المتوسط بتحمل كميات كبيرة من بخار الماء، وبالتالي بدأت نسب الرطوبة ترتفع، ولكننا نشعر بالاستقرار خلال فترات النهار والأجواء المائلة للحرارة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري، ومحافظات شمال الصعيد.

وتابعت، أن الطقس يشهد أجواء مائلة للدفء على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط، وتكون الأجواء حارة على جنوب الصعيد فترات النهار، ولكننا ما زلنا نشعر بالبرودة فترات الليل، خصوصا ساعات الليل المتأخرة وفي الصباح الباكر، خصوصا مع نشاط الرياح خلال فترات المساء ويستمر ساعات المغرب، مما يزيد الشعور بانخفاض درجات الحرارة وبرودة الطقس.