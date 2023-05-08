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الإثنين 08 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

برعاية وزير الرياضة.. إقامة البطولة العربية للبوتشا بالقاهرة

أحمد ادم بصحبة ايهاب
أحمد ادم بصحبة ايهاب حسانين
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وافق الدكتور أشرف صبحي  وزير الشباب والرياضة  على  إقامة البطولة العربية للبوتشا بالقاهرة تحت رعايته .

وكان الاتحاد المصرى للبوتشا قد حصل على موافقة  الاتحاد العربي لرياضة ذوي الاعاقة وكذلك اللجنة البارالمبية المصرية بتنظيم البطولة .

واعلن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة  على اقامة البطولة  تحت رعايته مع التوجيه بتشكيل لجنة عليا للبطولة للإشراف على عملية تنظيمها  المقترح إقامتها في نوفمبر من هذا العام .

  من جانبه اكد الدكتور  أحمد ادم _رئيس الاتحاد  المصرى للبوتشا ونائب رئيس لجنة البوتشا بالاتحاد العربي لرياضة ذوي الاعاقة بأنه سوف يتم التواصل مع الاتحاد العربي برئاسة إيهاب حسانيين للتنسيق بين الاتحادين فيما يخص تفاصيل البطولة.

ووجه ادم الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على دعمه الدائم للبوتشا بشكل خاص وكافة الالعاب الرياضية بشكل عام .

تقام تحت رعاية وزير الشباب والرياضة الاتحاد العربي لرياضة ذوي الاعاقة اللجنة البارالمبية الدكتور احمد ادم