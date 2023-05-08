«الزراعة»: نصيب الفرد من الأراضي لا يتعدى 2 قيراط بسبب زيادة السكان.. خبراء: لا بد من وجود حلول سريعة للحد من الأزمة.. ويجب عودة الحملات الإعلانية التي تطالب بالحد من الزيادة السكانية

ما زالت هناك أزمة كبيرة تسببها الزيادة السكانية بسبب قلة الموارد والأزمة الاقتصادية التي نمر بها، حيث قال الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن هناك جهودا كبيرة تبذلها الدولة المصرية، حيث تنظر للقطاع الزراعي نظرة خاصة، لتوفير الأمن الغذائي للشعب المصري.



الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة

وأضاف المتحدث باسم وزارة الزراعة، في تصريحات تليفزيونية، أن نتائج هذه الجهود نراها بصورة معاكسة، بشأن ماذا لو لم نقم بهذه الجهود، في ظل الأزمات التي ضربت العالم.

وأوضح القرش، أن الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية في زيادة الإنتاج الزراعي، كانت في نطاقها الصحيح، سنظل نعمل لتحقيق الأمن الغذائي للمواطن المصري.

وواصل: «في ظل الزيادة السكانية الموجودة، كان متوسط نصيب الفرد يصل إلى 2 فدان، اليوم لا يكمل 2 قيراط، وهناك فارق كبير في المعاملات والمتغيرات الموجودة، ما يدفعنا لتكثيف الجهود للاستفادة من وحدة الأرض والمياه».

وتابع المتحدث باسم وزارة الزراعة،: «نسعى لتوسيع رقعة الأراضي المزروعة والخروج من الوادي الضيق وضخ استثمارات أكبر للقطاع الزراعي وزيادة وحدة إنتاجية الأرض».



وفي هذا السياق يقول الدكتور طارق محمود استاذ بمركز البحوث الزراعية، لـ “البوابة نيوز” إن الزيادة السكانية سبب رئيسي في زيادة الواردات المصرية من الخارج من جميع السلع والمنتجات وليس قطاع الزراعة فقط، موضحًا أن الحل الأمثل لتخطي تلك الأزمة وجود خطة محكمة للقضاء علي تلك الزيادة مؤكدًا أن الزيادة السكانية لها سبب رئيسي في بعض المشاكل التي نعاني منها في الوقت الحالي.

وأضاف محمود في تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز"، لابد من وجود سيستم ونظام جديد للعمل علي زيادة الرقعة الزراعية خاصة زيادة المحاصيل الاستراتيجية التي نستهلك منها كميات كبيرة مثل القمح والذرة والأرز وغيرها من المحاصيل الذي يعد استهلاكنا فيها مرتفع للغاية مقارنة بالمحاصيل الأخري.



الدكتور سعيد صادق الخبير الاجتماعي

وفي نفس السياق يقول الدكتور سعيد صادق الخبير الاجتماعي، أن الزيادة السكانية خطر كبير في ظل الازمات الاقتصادية التي يعاني منها العالم بشكل عام وليس مصر فقط خاصة وأن الموارد الاقتصادية لدينا قليلة للغاية مقارنة بعدد النسبة السكانية الموجودة لدينا والتي تخطت الـ100 مليون.

وطالب صادق في تصريحاته لـ "البوابة نيوز"، وجود سيستم ونظام جديد يعمل علي الحد من الزيادة السكانية الي جانب وجود حملات اعلانية مثل حملة اتنين كفاية وغيرها من الحملات التي كانت تطالب بتنظم الأسرة خاصة وأن تلك الحملات ستعمل بشكل كبير علي معرفة المواطنين بمخاطر الزيادة السكانية من بطالة وأزمات اقتصادية وغيرها خاصة في المناطق البنائية ومحافظات الصعيد.