ساعة آبل تنقذ صاحبتها من موت محقق

نجت سيدة بمعجزة بعدما سقطت أرضًا، وذلك بفضل ساعة آبل التي كانت ترتديها، والتي تلقائيا قامت بالاتصال بخدمات الطواريء فورًا لتقديم المساعدة اللازمة.

وبحسب ماجاء في موقع “سكاي نيوز”، يقول ابن السيدة أن والدته انهارت فجأة أثناء تواجدها في أحد الفنادق خلال قيامها برحلة عمل، ليسارع أصدقاؤها بالاتصال بخدمات الطوارئ والإسعاف، إلا أنهم صدموا عندما كانت الإجابة أن سيارة الإٍسعاف بطريقها إلى الفندق بالفعل.

وعند وصولها للمستشفى تبين إصابة شريان في قلبها بإصابة بليغة، مما اضطر الفريق الطبي لإجراء عدة عمليات جراحية نقلت على إثرها السيدة إلى غرفة العناية الفائقة.

وتبين أن ساعة آبل اتصلت بخدمات الطوارئ من خلال خاصية متعلقة بتنبيهات السقوط،وذلك إذا اكتشفت ساعة آبل سقوطًا عنيفًا لم يتبعه أي حركة لمدة دقيقة تقريبًا، فسوف تنكز معصمك وتصدر صوتًا للتنبيه ثم تحاول الاتصال بخدمات الطوارئ.