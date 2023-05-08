يمكن رؤيتها بالعين.. ظاهرة فلكية بديعة تزين سماء مصر اليوم

تشهد سماء مصر مساء اليوم ظاهرة فلكية نادرة، حيث يقترن الكوكب الأحمر والنجم البرتقالي العملاق وتشاهد الظاهرة بالعين، في ظاهرة فلكية مهمة وبديعة، حيث يقترن كوكب المريخ مع النجم العملاق بولوكس، والتي تعد من الظواهر الفلكية البديعة والجميلة فى المشاهدة والرصد والتصوير، لكل هواة الفلك والمهتمون بهذا المجال.

ويمكن أن نشاهد اقتران كوكب المريخ مع النجم العملاق بولوكس في برج الجوزاء "التوأمان" بعد غروب الشمس مباشرة وعند دخول الليل إلى أن يبدأ في الغروب بعد منتصف الليل تقريبا.

ويعد النجم بولوكس نجما عملاقا برتقالي اللون أكبر من الشمس بنحو 3 أضعاف ويبعد عن الأرض بنحو 34 سنة ضوئية، واننا سوف نشهد وجود كوكب المريخ بالقرب من النجم بولوكس قبل وبعد هذا الاقتران بعدة أيام.

وللتمكن من مشاهدة أى ظاهرة فلكية مثل اقترانات القمر مع النجوم والكواكب أو ميلاد أهلة الشهور العربية، فإن الأمر يتطلب صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء.