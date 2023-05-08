هجرة المتخصصين في الرعاية الصحية بإيران تنذر بكارثة.. ومشرعون إيرانيون: مغادرة الأطباء والممرضين ستؤدي لتدهور القطاع الصحي بالبلاد

يهاجر عدد متزايد من المتخصصين في الرعاية الصحية في إيران، بدافع من المشاكل الاقتصادية والمهنية، فضلًا عن الافتقار إلى الحريات الاجتماعية والسياسية.

وهاجر الآلاف من الأطباء وأطباء الأسنان والممرضات في السنوات القليلة الماضية أو يخططون للمغادرة إلى بلدان أخرى.

وحذر الكثيرون في إيران، بمن فيهم المشرعون، مرارًا وتكرارًا من أن الرغبة المتزايدة لأخصائيي الرعاية الصحية في المغادرة ستؤدي إلى تدهور نظام الرعاية الصحية في البلاد، لكن المسئولين الحكوميين يرفضون الاعتراف بالمشكلة.

في مقابلة مع وكالة الأنباء الرسمية إيرنا في نوفمبر الماضي، ادعى وزير الصحة بهرام عين الله أن المخاوف بشأن هجرة المتخصصين في الرعاية الصحية ملفقة من قبل وسائل الإعلام.

وقال مسئول في المجلس الطبي لإيران (IRIMC)، منصور جعفري نامين، إنه يجب على الحكومة والبرلمان منع هجرة "ثروة الأمة" من خلال توفير وظائف مناسبة وآمنة، بالإضافة إلى دخل جيد محترفين طبيا.

ولا توجد بيانات شفافة حول هجرة العاملين في مجال الرعاية الصحية وغيرهم من المهنيين، ولكن غالبًا ما يقدم المسئولون الطبيون والمشرعون معلومات مجزأة حول نطاق المشكلة.

في فبراير الماضي، قال محمد شريفي مقدم، عضو المجلس المركزي لمنظمة التمريض الإيرانية، إن ما بين 2500 إلى 3000 ممرض يهاجرون من إيران كل عام، بناءً على عدد الطلبات للحصول على شهادات أعلى.

وقال مقدم "حتى هذا الرقم ليس دقيقا"، موضحا أن بعض الناس قد يسلكون طرقا أخرى للهجرة، وعزا رغبة الممرضات في ترك العمل في بلدان أخرى إلى مستوى دخلهن الأدنى بكثير في إيران، بسبب انخفاض قيمة العملة الوطنية حاليًا بأكثر من 50٪.

وفقًا لمقدم، فإن الوجهات الأكثر شعبية للممرضات المهاجرات كانت ألمانيا والولايات المتحدة وأستراليا وكندا، وقال عضو لجنة الصحة بالبرلمان يحيى إبراهيمي في ديسمبر الماضي، إن نسبة كبيرة من الأطباء يتجهون إلى دول الخليج العربي.

وأصبحت عمان، على وجه الخصوص، وجهة شهيرة جدًا للأطباء الإيرانيين في السنوات الأخيرة.