رئيس القطاع الطبي بـ"الأعلى للجامعات": إنشاء هيئة الشراء الموحد هدفه ضبط أسعار الدواء.. فيديو

أكد الدكتور حسين خالد، رئيس لجنة القطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات، أن الحوار الوطني لا بد أن يشمل كافة أوجه حياة المواطن المصري، وحسب رؤية مصر 2030 فإن التعليم العالي والبحث العلمي والقطاع الطبي له أهمية كبيرة، مشيرًا إلى أن مصر لديها إنجازات كبيرة في مجال التعليم الطبي وتطبيقه على المواطن المصري العادي من خلال المستشفيات المصرية، ومن خلال اقتصاديات الدواء.

وقال "خالد" في حواره لبرنامج "8 الصبح"، على فضائية "دي إم سي" اليوم الاثنين، إن اقتصاديات الدواء هامة جدًا، خاصة في ظل وجود تحديات كثيرة تواجهنا، في إنتاج الدواء أو سواء في البنية التحتية للمستشفيات الجامعية، موضحًا أن أغلب الأدوية أصبحت غالية الثمن، ما دفع الدولة لإنشاء هيئة الشراء الموحد لضبط أسعار الدواء.

وتابع أن الدولة تعمل على تجميع احتياجات كافة الهيئات الصحية التي تهتم بصحة المواطن لكي يكون التفاوض مع الشركات المنتجة للدواء أسهل وأقل، موضحًا أن هناك تحديات أخرى أبرزها كيفية التطبيق على أرض الواقع وكيف يمكن تحقيق الاستفادة من استخدام التكنولوجيا الحديثة لتجاوز التحديات التي تواجه الدولة في إنتاج الأدوية.