محاضرات ثقافية نظمها قصر بئر العبد ومكتبة الكرامة بشمال سيناء

عقد قصر ثقافة بئر العبد بإدارة عبدالسميع نوفل محاضرة ثقافية بعنوان « المشكلة السكانية» ألقاها الأستاذ محمد سليمان، تحدث عن خطورة الزيادة السكانية، والدور الذي تقوم به الدولة لسد احتياجات المواطنين، تمت المحاضرة بحى الزوايدة التابع لمركز ومدينة بئر العبد، أعدها إبراهيم القطاوى مسئول النشاط.

عقد بمكتبة الكرامة بإدارة أحمد أبوالسعود محاضرة ثقافية بعنوان الصداقة ألقاها سلامة أحمد تحدث فيها عن مفهوم الصداقه وحسن اختيار الصديق وصفات الصديق الصالح وخطورة صديق السوء، أعدها مسئول النشاط عايدة صباح.

وفي جانب آخر ببيت ثقافة ٣٠ يونيو تم اكتشاف وتنمية موهبة فى "الغناء" للطفلة سمية منصور علي، إشراف سليمان منصور مدير البيت.

وذلك فى إطار استراتيجية الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة بنشر الوعى الفنى والثقافى ورعاية الموهوبين والنشء فى كافة المجالات، من خلال إقليم القناة وسيناء الثقافى برئاسة الكاتب محمد نبيل، بفرع ثقافة شمال سيناء بإدارة أشرف المشرحاني.