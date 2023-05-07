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الإثنين 08 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

قائمة البنك الأهلي لمواجهة شبان مسلمين قنا في الكأس

البنك
البنك
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اختار بابا فاسيليو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي 20 لاعبا للدخول في معسكر مغلق اليوم استعدادا لمواجهة فريق شبان مسلمين قنا ضمن مباريات دور الـ٣٢ لمسابقة كأس مصر 
والمقرر لها غدا الإثنين ويستضيفها ستاد القاهرة في السادسة مساء 
وجاءت القائمة علي النحو التالي 
حراسة المرمي
محمد أبو جبل _ احمد صبحي

خط الدفاع..
محمود الجزار _ أحمد ياسين _ سعيدو سيمبوري _ أمير مدحت _عاصم صلاح _ اسحاقو يعقوبو _ خالد مصطفي

خط الوسط..
محمد فتحي _   إسلام  جابر _محمد هلال _ حمدي علاء  _ أحمد سعيد _ موسي دياوارا _ محمود قاعود _ كريم بامبو 

خط الهجوم ..
 أسامة فيصل _ باسم مرسي _ حسام اشرف

احمد صبحي احمد ياسين أحمد سعيد