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الأحد 07 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

عبد الرحمن طه لاعب يد الأهلي السوبر الإفريقي هديتنا للجماهير

عبد الرحمن طه حارس
عبد الرحمن طه حارس مرمى الفريق الأول لكرة اليد «رجال»
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قال عبد الرحمن طه، حارس مرمى الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي، إن السوبر الإفريقي الذي حققه الفريق على حساب الزمالك هدية للجماهير التي وثقت في اللاعبين ودعمتهم بقوة.

وأشار إلى أن اللقب جاء بعد أداء قوي للغاية، وأن اللاعبين نجحوا في تعويض الغيابات المؤثرة بسبب الإصابات التي يعاني منها الفريق خلال الفترة الأخيرة.

وشدد حارس الفريق على أن البطولة كانت تمثل أهمية كبيرة من أجل التأكيد على التفوق قاريًّا، وحجز بطاقة التأهل إلى بطولة كأس العالم للأندية «سوبر جلوب».

وتوج «رجال يد الأهلي» بلقب بطولة كأس السوبر الإفريقي للمرة الثالثة في تاريخه والثانية على التوالي، بعد الفوز على الزمالك بنتيجة 27-24.

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