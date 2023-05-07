إخماد حريق مخزن خردة بالحوامدية دون إصابات.. صور

أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة حريق نشب داخل مخزن خردة بشارع الخرصة بقرية أم خنان بدائرة قسم شرطة الحوامدية جنوب المحافظة دون وقوع إصابات.

تلقي المقدم عبدالباقي أمين رئيس وحدة مباحث قسم شرطة الحوامدية بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل شقة سكنية بقرية أم خنان بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة ب3 سيارات إطفاء وبالفحص تبين أن الحريق نشب داخل مخزن خردة ملك شخص يدعي "سعيد ك ب" وجري فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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