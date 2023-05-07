كأس مصر.. الداخلية إلى دور الـ 16 بعد الفوز على أسوان

تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الداخلية إلى دور الستة عشر من بطولة كأس مصر بعد الفوز علي نظيره فريق أسوان بضربات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4/3 بعد انتهاء المباراة والوقت الإضافي بهدفين لكل فريق فى اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم باستاد بتروسبورت، في إطار منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر لكرة القدم.



وبهذا الفوز ينتظر فريق الداخلية الفائز من مباراة الأهلي ومنتخب السويس.

ويحتل فريق الداخلية المركز الخامس عشر في ترتيب جدول الدورى برصيد 26 نقطة، جمعها من 27 مباراة حتى الآن، حيث فاز في 5 مواجهات وتعادل في 11 لقاء وخسر 11 مباراة، سجل لاعبوه 23 هدفا واستقبلت شباكهم 34 هدفا.

وحصل فريق أسوان على المركز الحادى عشر في ترتيب جدول الدورى برصيد 31 نقطة، جمعها من 27 مباراة حتى الآن، حيث فاز في 8 مواجهات وتعادل في 7 لقاءات وخسر 12 مباراة، سجل لاعبوه 26 هدفا واستقبلت شباكهم 34 هدفا.