"ويكيبديا" يخلق صدامًا جديدًا بين مرتضى منصور وسليمان وهدان

خلق موقع ويكيبيديا الشهير، صدامًا جديدًا بين مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، وسليمان وهدان، عضو مجلس الإدارة، بعد قيام الموقع بتعديل اسم الأخير ووضعه تحت مسمى رئيس النادي.

ويعيش نادي الزمالك، فترة من التخبط الإداري، بعد حبس رئيس النادي مرتضى منصور، شهرًا في قضية سب وقذف محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، ثم إصدار قرارًا بعزله من منصبه بعد ذلك.

ويكيبديا يضع اسم سلميان وهدان رئيس للزمالك

ويقوم مرتضى منصور، بأعمال رئيس النادي حتى الآن رغم قرار عزله من وزارة الرياضة، ومن المقرر أن تحدد وزارة الشباب والرياضة اسمًا للقيام بمهمام رئيس النادي لحين تعيين رئيس منتخب من جانب الجمعية العمومية.

وهاجم مرتضى منصور، سليمان وهدان، بعد تصريحات الأخير، بعدم نية نادي الزمالك بالتقدم بشكوى للاتحاد الدولي لكرة القد، في أزمة مباراة السوبر المصري.

وقال مرتضى منصور، في بيان عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: «للأسف كل مانشر علي لسان الأستاذ سليمان وهدان عضو المجلس سواء في البرامج التليفزيونية أو بعض المواقع بخصوص عدم تقديم أي شكوى للاتحاد الدولي ضد اتحاد الكرة أو النادي الأهلي، فهو رأيه الشخصي فقط ولايعبر عن رأي مجلس الإدارة الذي صدر بالإجماع ماعدا سيادته».

وتابع: «وكنا نتمني ان يحتفظ برأيه لنفسة لأن هذا حقة الذي احترمناه في الغرف المغلقة أما أن يعلنه في كافة وسائل الإعلام عربونا لشئ نعلمه فهذا ليس من حقه وخاصة انه ليس المتحدث الرسمي باسم النادي لأنه ليس رئيساً له».

وأضاف: «وإذا كان سيادته قد تلقي وعدا بأنه سيكون رئيساً للنادي قريباً فهذا أيضا حق مشروع له ولكن بشرط وهو أن من وعده وهو لايملك ان ينفذ وعده».