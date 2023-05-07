الغيابات تضرب الزمالك قبل مواجهة بروكسي في الكأس

الأحد 07/مايو/2023 - 06:01 م

يعاني فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، من افتقاد عدد من لاعبيه بداعي الإصابة، قبل مواجهة بروكسي، بعد غد الثلاثاء، في تمام الساعة السادسة مساء، على استاد القاهرة، لحساب منافسات دور الـ32 من مسابقة كأس مصر 2023.

وكشف مصدر بالجهاز الفني لنادي الزمالك، في تصريحات خاصة لـ «البوابة نيوز»، عن افتقاد الفريق، خلال مواجهة بروكسي، لجهود الخماسي عبدالله جمعة، ومحمد عبد الشافي، وناصر منسي، وعمرو السيسي، وأحمد فتوح، بداعي الإصابة.

ويعاني ناصر منسي من مزق في العضلىة الضامة، وعبد الشافي وعبدالله جمعة من إصابة في الركبة، فيما تعرض فتوح لكدمة أسفل الظهر، وأصيب السيسي بإجهاد عضلي.

واستقر أسوريو، على منح الفرصة للاعبين الذين لم يتمكنوا من المشاركة في المباريات في الفترة السابقة، ويأتي على رأسهم محمد عواد، حارس المرمى، والذي ظل حبيس مقاعد البدلاء بعد تراجع مستواه الفني وتألق الحارس الشاب محمد صبحي.