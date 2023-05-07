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الأحد 07 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

اجتماع غير رسمي لوزراء خارجية الناتو في النرويج نهاية مايو الجاري

الناتو
الناتو
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أعلن مجلس حلف شمال الأطلنطي أنه سيعقد اجتماعا غير رسمي على مستوى وزراء الخارجية في العاصمة النرويجية أوسلو في 31 مايو وأول يونيو 2023، وسوف يرأس الاجتماع الأمين العام لحلف شمال الأطلنطي (الناتو) ينس ستولتنبرج.
وأفاد بيان صادر عن الحلف بأن النرويج كانت قد عرضت استضافة الاجتماع غير الرسمي لوزراء خارجية الناتو، حيث قبل الأمين العام الدعوة وأعرب عن امتنانه للعرض وتطلعه إلى الاجتماع.
وقال ستولتنبرج "إن الاجتماع سيكون بمثابة فرصة مهمة للوزراء لمعالجة الوضع الأمني المتغير جذريًا بسبب العمليات العسكرية الروسية على أوكرانيا، ودعم الناتو الثابت للشعب الأوكراني حتى يتمكن من تحقيق الانتصار في معركته". 
ومن المقرر أن يعقد وزراء الخارجية مناقشات غير رسمية للتحضير لاجتماع رؤساء دول وحكومات الناتو، الذي سيعقد في فيلنيوس عاصمة ليتوانيا في 11 و12 يوليو القادم.
تجدر الإشارة إلى أن قادة الناتو تعهدوا في قمتهم، التي عقدوها عام 2021، بتعزيز وتوسيع المشاورات السياسية، بما يشمل عقد اجتماعات غير رسمية لوزراء الخارجية.. وقد استضافت ألمانيا الاجتماع الأول من نوعه في برلين في مايو 2022.

الناتو النرويج حلف شمال الاطلنطي ينس ستولتنبرج