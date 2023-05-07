مها غازي: مائة بحث علمي سيناقش فيها أحدث الابتكارات العلمية بمؤتمر علوم جامعة الأزهر

قدمت الدكتورة مها غازي، عميدة كلية العلوم بنات بجامعة الأزهر، الشكر لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وفضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة؛ لرعايتهما الكريمة للمؤتمر الدولي الثاني للعلوم الأساسية والتطبيقية: «نحو الابتكارات في العلوم والتكنولوجيا»، مشيرًة إلى أن مائة بحث علمي سيناقش فيها أحدث الابتكارات العلمية خلال المؤتمر، وقد شارك بهذه البحوث باحثون من دول: مصر، الهند، وروسيا الاتحادية، وباكستان، وتركيا، وماليزيا، وألمانيا، وأمريكا.

وبيَّنت أن المؤتمر يهدف إلى مناقشة أحدث التطورات والتطبيقات في جميع مجالات الابتكارات التكنولوجية والعلمية الحديثة في جميع أنحاء العالم بين كبار العلماء الأكاديميين والباحثين.

وأضافت الدكتورة سامية أبو فرحة، وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب، أن المؤتمر يناقش أحدث المبتكرات في العلوم بمختلف أنواعها من خلال عشر جلساتٍ علميةٍ لممثلي الجامعات المحلية والدولية.