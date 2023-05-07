محافظ أسوان: مواصلة سلسلة تقديم الخدمات المتنوعة للوافدين القادمين من دولة السودان الشقيقة.. صور

تواصل الأجهزة المعنية سلسلة تقديم الخدمات المتنوعة للوافدين القادمين من دولة السودان الشقيقة وذلك عبر المعابر البرية فى أرقين وقسطل، ومستشفى أبو سمبل الدولى، بجانب الموقف الدولى بكركر فى ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لاحتواء تداعيات الأحداث الجارية.

وأكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، على أنه منذ اللحظات الأولى لبدء الأزمة تقوم أجهزة الدولة المصرية بالتعاون مع مؤسسات ومنظمات المجتمع المدنى المحلية والدولية، بجانب دعم ومساهمة المؤسسة العربية الإفريقية، وجامعة أسوان، ورجال الأعمال، وشباب المتطوعين بتوفير كافة الخدمات سواء الصحية من خلال القوافل الطبية والثابتة والوقائية، والدعم النفسى أو الغذائية أو مياه الشرب أو تمهيد وإنارة الطرق أو وسائل النقل من الأتوبيسات وقطارات السكك الحديدية أو الترفيهية للأطفال أو النظافة العامة أو غيرها من الخدمات الأخرى.

لافتًا إلى أنه تم تكليف السكرتير العام المساعد للمحافظة العميد ياسر عبد الشافى بالتواجد الميدانى للاطمئنان على توفير الخدمات بمعبرى أرقين وقسطل، وتذليل أي معوقات أولًا بأول، بجانب قيام رؤساء المراكز والمدن بالإشراف ميدانيًا بنوبتجيات ثابتة على ما يتم تقديمه من خدمات متنوعة فى كافة الإتجاهات بالمعابر البرية والموقف الدولى البرى بكركر، فضلًا عن بدء تشغيل العبارات ليلًا ونهارًا بين مينائى قسطل وأبو سمبل السياحية لإستيعاب الوافدين.

وأشار اللواء أشرف عطية بأنه تكامل مع ذلك توفير مطبخ لتجهيز الوجبات الساخنة والجافة والمياه المثلجة النقية، بجانب توفير المكيفات والمظلات والمقاعد، وتوزيع ألعاب على الأطفال وكراسات ألوان ورسم وجوه مما ساهم فى تهيئة الأجواء المناسبة بالجودة العالية، وتوفير كافة سبل الراحة للوافدين من دولة السودان.

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