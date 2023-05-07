محافظ قنا يتفقد مجمع مواقف مدينة قفط

واصل اللواء أشرف الداودي محافظ قنا جولاتة التفقدية علي عدد من مواقف سيارات الأجرة بمدن المحافظة، بتفقد مجمع مواقف سيارات الأجرة بمدينة قفط لمتابعة سير العمل ومدى إلتزام السائقين بالتعريفة الجديدة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وتكليفات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بالتصدي لأية محاولات لاستغلال المواطنين، رافقه ياسر حماد رئيس الوحدة المحلية لمركز و مدينة قفط، وعدد من القيادات التنفيذية .

والتقى محافظ قنا بعدد من المواطنين وأطمئن منهم علي عدم وجود أي زيادة في تعريفة الأجرة المقررة، وعدم وجود أى تجاوزات من قبل السائقين، مشددًا علي تطبيق كافة الإجراءات الفورية تجاه أي مخالفات على التعريفة الجديدة المعتمدة، وأنه سيتم التعامل بكل حسم مع أي مخالفات من السائقين، و لن يسمح لأحد بأن يستغل المواطنين .

وقال محافظ قنا، إنه وجه الأجهزة التنفيذية بمراكز المحافظة بمتابعة جميع مواقف سيارات الأجرة للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة وإعلانها بصورة واضحة داخل المواقف، مع وضع ملصق على كل سيارة يتضمن خط السير والأجرة المقررة.

كما ناشد الداودي المواطنين بالإبلاغ الفورى عن أية تجاوزات أو مخالفات من قبل سائقي السيارات، أو أي تلاعب فى الأسعار بمحطات الوقود ، من خلال الخط الساخن لمجلس الوزراء 16528 أو الخط الساخن للمحافظة 15541 او علي غرفة العمليات المركزية بالمحافظة ( 0963328472 - 0963337291 ).