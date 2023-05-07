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الأحد 07 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

التحقيق في واقعة تبديل الامتحانات لصفوف النقل بالقليوبية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أصدرت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، اليوم الأحد، قرارًا بتشكيل لجنة من الموجهين المختصين على الامتحانات لفحص واقعة طباعة امتحان مادة المهارات للصف الرابع الابتدائي للصف الخامس والصف الخامس للصف الرابع، وتوزيعها على الطلاب، بمدارس شبين القناطر.

وجرى تشكيل لجنة من الموجهين المختصين على الامتحانات لفحص الواقعة والتحقيق فيها واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة القانونية بشأنها ضد المخالفين والحفاظ على حقوق الطلاب.

كانت قد شهدت المدارس التابعة لإدارة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، اليوم الأحد، واقعة غريبة خلال أداء امتحانات المهارات للمرحلة الابتدائية، حيث تبين أن مسئولي التعليم طبعوا امتحان مادة المهارات للصف الرابع الابتدائي للصف الخامس والصف الخامس للصف الرابع، وتم توزيعها على الطلاب.

شبين القناطر بمحافظة القليوبية مديرية التربية والتعليم بالقليوبية صفوف النقل شبين القناطر