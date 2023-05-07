التحقيق في واقعة تبديل الامتحانات لصفوف النقل بالقليوبية

أصدرت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، اليوم الأحد، قرارًا بتشكيل لجنة من الموجهين المختصين على الامتحانات لفحص واقعة طباعة امتحان مادة المهارات للصف الرابع الابتدائي للصف الخامس والصف الخامس للصف الرابع، وتوزيعها على الطلاب، بمدارس شبين القناطر.

وجرى تشكيل لجنة من الموجهين المختصين على الامتحانات لفحص الواقعة والتحقيق فيها واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة القانونية بشأنها ضد المخالفين والحفاظ على حقوق الطلاب.

كانت قد شهدت المدارس التابعة لإدارة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، اليوم الأحد، واقعة غريبة خلال أداء امتحانات المهارات للمرحلة الابتدائية، حيث تبين أن مسئولي التعليم طبعوا امتحان مادة المهارات للصف الرابع الابتدائي للصف الخامس والصف الخامس للصف الرابع، وتم توزيعها على الطلاب.