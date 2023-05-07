مياه قنا: استبدال 63 ألف عداد معطل للعملاء.. صور

أوضح المهندس رجب عرفة خليل، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، استمرار الشركة في خطة لتركيب العدادات واستبدال العدادات العاطلة لتقليل الفاقد وكميات المياه الغير محاسب عليها.

وأضاف أشرف السمان، رئيس القطاع التجاري، أن الشركة وفرت كمية من العدادات الميكانيكية “القرص” لتركيبها للعملاء أصحاب العدادات القديمة العاطلة مقابل دفع قيمة العداد فقط وذلك حرصا من الشركة على مصلحة المواطن ومحاسبته على استهلاكه الفعلي، ويأتى ذلك ضمن خطة الشركة فى احتساب كميات المياه المنتجة وعدم تحمل المواطن تكاليف تزيد عن استهلاكه الفعلي.

وقال منتصر الخطيب، مدير عام الشئون التجارية، إن تركيب العدادات الجديدة للمواطن بدلا من العدادات المعطلة يسهل للمواطن حساب استهلاكه الشهرى وأيضا معرفة قيمة فاتورته الشهرية ، ومن خلالها يتمكن العميل من تسجيل قراءاته الكترونيا فى حالة تعذر وصول القارئ لمكان العداد.حيث تم استبدال ٦٣ ألف عداد عاطل علي مستوي محافظة قنا

وأهابت الشركة السادة المواطنين سرعة التوجه لمقر خدمة العملاء بشركه مياه الشرب والصرف الصحى بقنا بفروعها المختلفه لاستبدال العدادات العاطلة، وذلك ان تغيير العداد العاطل بعداد سليم يمكن العميل من المحاسبه علي استهلاكه الفعلي وتجنب المحاسبه التقديريه للاستهلاك.

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