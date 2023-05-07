كشف غموض مقتل صاحب محل تكييف بالغردقة

تمكنت قوة أمنية من مديرية أمن البحرالاحمر، بالتعاون مع ضباط مباحث قسم شرطة ثان الغردقة من ملاحقة المتهم بقتل صاحب محل تكييف وسط ينة الغردقة، وإلقاء القبض عليه.

وأصدر مدير أمن البحر الاحمر تعليماته بسرعة ضبط المتهم، وتم تشكيل فريق بحث من ضباط مباحث قسم شرطة ثان الغردقة، برئاسة المقدم مصطفى حلمي رئيس مباحث القسم، وتوصلت التحريات التي أشرف عليها المقدم عصام العتيق، مفتش مباحث القسم، وتبين أن المتهم شاب في بداية العقد الثالث من العمر، وبسبب خلاف بينه وبين المجني عليه أجهز عليه بسلاح أبيض مما أدى إلى مصرعه.

وكانت الاجهزة الامنية بمديرية امن البحر الاحمر، عثرت، صباح اليوم الأحد، على جثة داخل إحدي محلات صيانة التكييفات بشارع الكهف بوسط مدينة الغردقة.

وتبين من الفحص المبدئي “ الظاهري” أن الجثة لرجل يدعي رمضان صابر، 43 عاما، مطعونا بسلاح أبيض، وتم استدعاء سيارة إسعاف ونقلت جثة المجني عليه لمشرحة مستشفى الغردقة العام تحت تصرف النيابة.

تم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.