سفارة فلسطين بالقاهرة تشكر جريدة البوابة على ملف "معركة الأمعاء الخاوية"

تقدمت سفارة فلسطين في مصر بخالص الشكر والتقدير للزميل أحمد سعد قاسم بقسم الشؤون الخارجية والدولية بجريدة البوابة نيوز على الصفحة الخاصة به في الجريدة باسم "معركة الأمعاء الخاوية".

وقالت السفارة على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": " تتقدم سفارة دولة فلسطين بالقاهرة بالشكر والتقدير لجريدة البوابة والصحفي أحمد سعد لحرصهم على تقديم هذه التغطية الإعلامية المميزة وتسليط الضوء على قضية الأسرى داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي وإبراز ما يتعرضون له من انتهاكات تخالف كافة القوانين والشرائع الدولية".

وكانت البوابة من أوائل المتابعين لتداعيات استشهاد الأسير خضر عدنان، ودائمًا ما تلقي الضوء باستمرار على ملف الأسرى الفلسطينيين بشكل خاص وكل ما يخص فلسطين بشكل عام.

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