سقوط 3 تجار مخدرات بـ130 كيلو حشيش وهيدرو قيمتها 12 مليون جنيه بسيناء

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع مديرية أمن شمال سيناء، قيام عدد من العناصر الإجرامية بالإتجار فى المواد المخدرة واتخاذهم من دائرة قسم شرطة ثالث العريش مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأسفرت الجهود عن تحقيق النتائج التالية: ضبط (عنصرين إجراميين – لأحدهما معلومات جنائية) ، وبحوزتهما (50 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 55 كيلو جرام لمخدر الهيدرو – 50 ألف قرص مخدر لعقار "الكبتاجون" – 3500 قرص مؤثر لعقار "كيميريكا" – 2 قطعة "سلاح أبيض").

وضبط (عنصر إجرامى – له معلومات جنائية) ، وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش وزنت 25 كيلو جرام – سلاح أبيض).

وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بـ (12,250 مليون جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

