لليوم الثاني على التوالي.. مدير تعليم القاهرة يتابع سير امتحانات النقل

تابع أيمن موسى وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، اليوم الأحد، انتظام سير أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني " دور أول" للعام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ ، بمدرسة أحمد منسي الرسمية المتميزة لغات التابعة لإدارة الشروق التعليمية.

كان في استقباله خالد حمدان مدير عام إدارة الشروق، وثناء سيد مديرة المدرسة، وتابع موسى لجان الصفوف الرابع والخامس الإبتدائي، حيث أدى الطلاب اليوم الإمتحان فى مادة الرياضيات.

كما تابع موسى امتحانات الصف الأول الإعدادي وأدى الطلاب الامتحان فى مادة الرياضيات، وأخيراً تابع امتحانات الصف الثانى الثانوى العام فى مادة اللغة العربية وكان عدد المتقدمين (١٤٣) طالب فى (٧) لجان.

وأگد "مدير المديرية" على توفير كافة سبل الراحة والرعاية للطلاب خلال فترة الإمتحانات واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية ووضع مصلحة الطالب في المقام الأول.

وشدد "موسي" على عدم اصطحاب الهواتف المحمولة أثناء أداء الإمتحانات واتخاذ الإجراءات حيال من يخالف ذلك، فيما أثنى على هدوء وانتظام اللجنة ، متمنيًا كل التوفيق والنجاح والتفوق لجميع الطلاب.



