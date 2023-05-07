الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 11 فلسطينيا من مناطق متفرقة بالضفة الغربية

الأحد 07/مايو/2023 - 12:21 م

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، 11 فلسطينيًا، من بينهم 3 أطفال وامرأة، من مناطق مُتفرقة بالضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة أطفال من بلدة "العوجا" شمال مدينة "أريحا"، المحاصرة بشرق الضفة منذ 16 يومًا، فيما جرى اعتقال امرأة على معبر "الكرامة".

وفي محافظة رام الله والبيرة، بوسط الضفة، اعتقلت قوات الاحتلال شابين من بلدة "راس كركر" ومخيم "الجلزون" الواقع شمال المُحافظة.

واعتقلت قوات الاحتلال مقدسيا من بلدة "جبل المكبر"، ورجلا آخر يعمل موظفا في مجال "البستنة" بالمسجد الأقصى، وصادرت أدواته.

وفي جنوب الضفة الغربية، اعتقلت قوات الاحتلال فلسطينيين اثنين من محافظة "بيت لحم"، وآخر من منطقة "مسافر يطا" النائية في جنوب محافظة "الخليل"، والتي يواجه سكانها خطر التهجير القسري من قبل قوات الاحتلال التي أعلنت منطقتهم منطقة تدريب عسكري مغلقة العام الماضي.