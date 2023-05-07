«شعريات مقارنة».. أحدث إصدارات هيئة الكتاب لمحمود عبدالغفار

صدر حديثًا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، كتاب «شعريات مقارنة.. السرد والموروث والوطن» للدكتور محمود عبدالغفار.

يتناول الكتاب مقارنة بين الشعر الحديث في مصر وكوريا الجنوبية، وكوريا الجنوبية، لتكمل بعض جوانب صورة ثقافتين عريقتين بحثاً عن تقارب أعمق في زمن تتزايد فيه حدة التنافس والتشاحن رغم منجزات التكنولوجيا غير المسبوقة التي تدمج البشر في وحدة واحدة تكاد لا ترى أية فواصل مكانية أو زمانية أو عرقية أو عقائدية.

ويعود اختيار المقارنة بين شاعر كوري كبير هو (كو أون) وشاعر مصري عظيم هو أمل دنقل إلى عدد من التشابهات المدهشة سواء على مستوى الموضوعات الشعرية أو طريقة تناولها وتشكيلها في القصائد وكذلك إلى خصوصية التعامل مع التراث الثقافي لكل منهما بوعي وعمق شديدين.

وامتدت سلسلة التشابهات بين الشاعرين إلى حد تفاصيل الحياة الشخصية لكل منهما وطبيعة تصوره عن الشعر وقيمته ودوره في الحياة بشكل خاص.

واعتمدت محمود عبد الغفار في هذه المقاربة على ديوان أمل دنقل أقوال جديدة عن حرب البسوس في سياق أعماله الكاملة، وعلى عدد من نسخ سيرة «الزير سالم»، أما مع كو أون فقد اعتمدت على ديوانه الكبير أماكن خالدة الذي اشترك عبد الغفار في ترجمته مع الدكتور موسى كيم جونغ دو مدير معهد دراسات الشرق الأوسط بجامعة ميونغ جي بكوريا الجنوبية، الصادر عن المركز القومي للترجمة بالقاهرة عام ۲۰۱۱م، هذا إلى جانب الاطلاع على نصوص متنوعة من أعمال الشاعر آخرها ما تم ترجمته العام الماضي وهو ديوانه قصائد الهيمالايا الصادر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب عام ٢٠١٧ م، كما اعتمد المؤلف على التحليل الأدبي الذي يرى أن القصيدة تشكيل فني يجسد موقفا من العالم.