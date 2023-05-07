تباين مؤشرات البورصة في مستهل تعاملات الأحد

تباينت مؤشرات البورصة في مستهل تعاملات اليوم الأحد - أولى جلسات الأسبوع، وهبط المؤشر الرئيسي للسوق "EGX30" بنسبة 0.06% ليصل إلى مستوى 17,285.29 نقطة، وكذلك مؤشر EGX30-TR بنسبة 0.07%، مسجلا 7,189.74 نقطة،

بينما صعد مؤشر " EWI-EGX70" بنسبة 0.18% ليصل إلى مستوى 2,983.64 نقطة، وكذلك المؤشر "EGX100" هو الأخر بنسبة 0.15% ليصل إلى مستوى 4,528.5 نقطة.

كما ارتفع مؤشر EGX50 بنسبة 0.12% ليصل إلى مستوى 3,058.52 نقطة، وكذلك مؤشر EGX30 capped بنسبة 0.01 % ليصل إلى مستوى 20,652.21 نقطة، كما صعد مؤشر EGX ESG بنسبة 0.16% وصولا لمستوى 2,808.41 نقطة.