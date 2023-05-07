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الأحد 07 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الإحصاء: 58.8% ارتفاعا في قيمة الواردات المصرية من السولار خلال عام 2022

جهاز الاحصاء
جهاز الاحصاء
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كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع قيمة الواردات المصرية من السولار لتسجل 3.5 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 2.2 مليار دولار خلال عام 2021 بزيادة بلغت 1.3 مليار دولار، وبنسبة ارتفاع قدرها 58.8%، بينما بلغت قيمة الصادرات المصرية من السولار 161.4 مليون دولار خلال عام 2022 مقابل 404.5 مليون دولار خلال عام 2021 بنسبة انخفاض قدرها 60.1%.

وتصدرت السعودية قائمة أكثر الدول تصديراً للسولار إلى مصر خلال عام 2022، حيث بلغت قيمة واردات مصر منها 1.5 مليار دولار، يليها الكويت في المرتبة الثانية 931.9 مليون دولار، ثم الإمارات 530.2 مليون دولار، ثم الهند 420.9 مليون دولار، وأخيراً اليونان 111.5 مليون دولار.

وأشار الإحصاء إلى ارتفاع إنتاج مصر من السولار ليصل إلى 10.9 مليون طن خلال عام 2022 مقابل 9.7 مليون طن خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 12.4%، بينما بلغت كمية استهلاك مصر من السولار 14.1 مليون طن خلال عام 2022 مقابل 13.3 مليون طن خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 6%.

وبلغ عدد المركبات المرخصة العاملة بالسولار في مصر 1.5 مليون مركبة خلال عام 2022 بنسبة 14.8% من إجمالي المركبات البالغ عددهم 9.8 مليون مركبة مرخصة.

واحتلت سيارات النقل المرتبة الأولى بقائمة المركبات العاملة بالسولار في مصر خلال عام 2022، والتي سجلت 1.1 مليون سيارة نقل بنسبة 75 % من إجمالي المركبات، يليها الأتوبيسات 138.9 ألف أتوبيس بنسبة 9.5%، ثم سيارات الأجرة 126.2 ألف سيارة بنسبة 8.6%، ثم سيارات الخدمة العامة 69 ألف سيارة بنسبة 4.7%، وأخيراً المركبات الأخرى 9.3 ألف مركبة بنسبة 0.6%.

الاحصاء ارتفاع الواردات المصرية السولار