فريق تابع لوكالة ناسا يرجح وجود حياة فضائية على 4 أقمار تابعة لـ"أورانوس"

نشرت صحيفة “تيليجراف” البريطانية وفقًا لفريق الخبراء في مختبر الدفع النفاث التابع لناسا، إن الأقمار الأربعة “آرييل وأومبريل وتيتانيا وأوبرون” قد تحتوي جميعها على محيطات شاسعة تحت قشورها الجليدية التي تبلغ عمق عشرات الأميال.

ويبدو أن الأقمار لديها ما يكفي من الحرارة الداخلية لمنع الماء من التجمد، مما يعني أن الحياة الفضائية قد تكون ممكنة على بعد 1.7 مليار ميل من الأرض.

وتشير البيانات التي التقطتها مركبة الفضاء فوييجر 2 في عام 1986 إلى أن المحيطات المحتملة تحتوي أيضًا على الأملاح والأمونيا التي تعمل كمضاد للتجمد، مما يساعد على إبقاء السائل في حالة مائية.

ويأمل الفريق أن يدفع هذا الاكتشاف مهمة إلى أورانوس لاستكشاف عوالم المياه والبحث عن الحياة، كما يسعون إلى معرفة كيف يتم إنتاج الحرارة الكافية للاحتفاظ بالمياه السائلة بعيدًا عن الشمس.

ويُعتقد أن المحيطات موجودة على أقمار أخرى مثل إنسيلادوس الذي يدور حول كوكب زحل وقمر المشتري يوروبا.

وقالت المؤلفة الرئيسية جولي كاستيلو روجيز من مختبر الدفع النفاث التابع لناسا، إن هناك آليات قيد التشغيل وغير مفهومة تحت الدراسة.

وتسعى الدراسة الجديدة إلى فهم هذه الآليات وكيفية ارتباطها بالعديد من الأجسام في النظام الشمسي التي يمكن أن تحتوي على المياه ولكن ليست لديها حرارة داخلية كافية لتكوين محيط سائل.

وتشمل الدراسة بناء نماذج جديدة تستند إلى بيانات مختلفة من مهمات الفضاء والتلسكوبات الأرضية، بما في ذلك بيانات فوييجر والتلسكوب الفضائي هابل، ونتائج بعثات جاليليو وكاسيني وفون ونيو هورايزونز.