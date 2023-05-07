ارتياح في «الجبلاية» بعد نجاح سوبر الإمارات

حالة من الارتياح سيطرت على مسئولي اتحاد الكرة، بعد انتهاء مباراة السوبر بين الأهلي وبيراميدز والتي أقيمت، مساء الجمعة الماضي، بالإمارات وانتهت بفوز الأهلي بهدف نظيف، في ظل الأحداث والأزمات التي سبقت المباراة وانتهت باعتذار الزمالك عن المباراة.

ومن المقرر أن يجتمع مسئولو اتحاد الكرة، اليوم الأحد، لبحث العديد من الملفات، وعلي رأسها مناقشة عقوبات نادي الزمالك، خاصة أن هناك خلافًا شديدًا داخل المجلس وتهديد حازم إمام بالاستقالة في ظل اقتناعه بخطأ لجنة التظلمات في تأخير عقوبات لاعب الأهلي محمود عبدالمنعم «كهربا» وهو ما اعتبره تعنتا شديدا ضد القلعة البيضاء، ويبحث مسئولو اتحاد الكرة بالتنسيق مع لجنة المسابقات عن حل يرضي جميع الأطراف.

اجتماع عاصف بالاتحاد لبحث عقوبات الزمالك.. وحازم إمام يهدد بالاستقالة

وكشف مصدر مسئول داخل اتحاد الكرة، في تصريحات خاصة لـ«البوابة»، أن العقوبات علي الزمالك معروفة للجميع ومن الممكن ألا تصدر اليوم ويتم تأجيلها لوقت لاحق بعد دراسة جميع جوانب الأزمة من الناحية القانونية.

في شأن مختلف، أبدى محمد بركات، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف على المنتخب الأولمبي رضاه عن نتائج قرعة كأس أمم إفريقيا تحت ٢٣ سنة، وأسفرت القرعة عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الثانية بجوار كل من مالي والجابون والنيجر.

وقال «بركات»، إن القرعة متوازنة ونحن جاهزون لكل المنافسين ونمتلك جيلًا واعدًا وجهازا فنيا على أعلى مستوى ونتمنى أن يكون التوفيق حليفنا، متابعًا أننا نلعب على البطولة وهدفنا التتويج باللقب والتأهل إلى الأولمبياد مباشرة مع كل الاحترام والتقدير لكل المنافسين.

وأضاف: «لم يكن صعود المنتخب الأولمبي إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا تحت ٢٣ سنة صدفة أو ضربة حظ، خاصة أن التصفيات الأفريقية كانت قوية وساخنة وقد شهدت خروج منتخبات كبرى مثل السنغال والكاميرون ونيجيريا والجزائر وتونس وجنوب أفريقيا وبوركينا فاسو».