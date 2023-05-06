"خزنلى" تطلق خدمة عبر الحدود لتمكين التجار المصريين من توسيع عملياتهم بالخارج

أعلنت شركة خزّنلي، العاملة في مجال خدمات التخزين والتجهيز والتوصيل الرقمي، عن إطلاق خدمتها الأحدث“عبر الحدود” التي تتيح للتجار المصريين حلولًا كاملة للتوسع في الأسواق الجديدة، حيث تقدم الخدمة دعمًا لوجستيًا كاملاً يتضمن الشحن إلى الخارج والتعامل مع المرتجعات وجميع التجهيزات المحلية، بالإضافة إلى تقديم جميع الشهادات والمستندات والتصاريح اللازمة للعمل في المملكة العربية السعودية، بالتعاون مع مجموعة من البنوك المحلية وشركات الدفع الإلكتروني بما يتماشى مع استراتيجية الدولة المصرية في زيادة الصادرات والنقد الأجنبي.

يأتي إطلاق خدمة“عبر الحدود” من شركة خزّنلي، في إطار استراتيجية الشركة لتوسيع أعمالها ودفع قطاع التجارة الإلكترونية في مصر، حيث توفر الشركة حلولا وخدمات لوجستية متكاملة للتجار بهدف مساعدتهم على تطوير أعمالهم.

ومن المتوقع أن تحظى الخدمة بتأثير كبير على الصادرات المصرية، خاصة في قطاعات المنسوجات والملابس والأزياء ومستحضرات التجميل والإلكترونيات الخفيفة ومستلزمات المنزل والتي تركز الشركة عليهم خلال المرحلة الأولى من إطلاق الخدمة، حيث سيتمكن التجار المصريون من استكشاف آفاق جديدة من خلال دخول السوق السعودية وهو ما يتماشى مع حرص شركة خزّنلي على إتاحة المنتجات المصرية ودفع كافة الجهود الرامية لانتشارها خارج السوق المحلية مما يعزز من قدرتها التنافسية ويساهم في نمو الاقتصاد المصري.

يأتي ذلك ضمن استراتيجية شركة خزّنلي للتوسع في أعمالها، وحرصها على تعزيز التجارة الإلكترونية في مصر من خلال توفير حلول وخدمات لوجستية متكاملة وسهلة الاستخدام تساعد التجار على تنمية وتطوير أعمالهم؛ وتعزيز رقمنة عمليات تلبية الطلبات في أسواق جديدة، بما يتماشى مع اتجاه الدولة نحو التحول الرقمي والشمول المالي وفقاً لرؤية مصر ٢٠٣٠.

وقال أسامة الجمالي، الرئيس التنفيذي للشئون التجارية وشريك مؤسس لشركة خزّنلي: “دائمًا ما نهدف إلى تمكين التجار والمصنعين المحليين في مصر من تطوير أعمالهم وأنشطتهم التجارية، فنجاحهم هو نجاح لنا لذا نسعى باستمرار لتقديم مجموعة من الحلول المبتكرة التي توفر لهم فرص نمو غير مسبوقة. ولذلك أطلقنا خدمة“عبر الحدود”، والتي من خلالها يستطيعون بيع منتجاتهم واتمام كافة معاملاتهم التجارية في المملكة العربية السعودية والقدرة على استلام المدفوعات بالعملة الأجنبية.”

واضاف:“نتطلع لمساهمة هذه الخدمة في زيادة معدلات نمو الصادرات المصرية وارتفاع إجمالي حصيلة تدفقات النقد الأجنبي، مما يتماشى مع أولويات الحكومة المصرية في الفترة الراهنة. ونخطط لتوسيع الخدمة لتشمل المزيد من دول التعاون الخليجي في الربع الأول من ٢٠٢٤، بالإضافة إلى دول من شمال إفريقيا في المستقبل.”

وتابع أن خزّنلي تقدم خدمات الشحن المحلية والدولية للتجار من خلال خطط تتناسب مع ميزانياتهم المختلفة ومتطلبات التسليم.

كما تقدم الشركة مجموعة من الخدمات التي تساعد التجار على تطوير أعمالهم من بينها شحن وتخزين البضائع العابرة للحدود وتأمينها وحمايتها من أي ضرر أو خسارة والاستلام والتعبئة، إلى جانب تسهيل إجراءات الحصول على التصاريح المطلوبة، وتوفير حلول تخزين آمنة للبضائع من خلال مستودعات الشركة المنتشرة في مختلف المواقع، بالإضافة إلى تحصيل المدفوعات من العملاء نيابة عن التجار.