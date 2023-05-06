النيابة تتسلم التحريات بمصرع فتاة بجرعة أنسولين بالجيزة

تباشر النيابة العامة بجنوب الجيزة، تحقيقاتها حول إنهاء فتاة حياتها عن طريق تناول جرعة من "الأنسولين"، المخصص لمرضي السكر، حيث تبين من خلال التحريات الأولية التي تسلمتها النيابة أن الفتاة يوم الواقعة طلبت من والدتها الخروج ولكنها رفضت، فنشبت بينهم مشادة كلامية انتهت بدخول الفتاة حجرتها وتناول جرعة من الدواء للتخلص من حياتها.

وقد أمرت النيابة بتشريح الجثة والتصريح بالدفن عقب ذلك، كما طالبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة لكشف ملابساتها، واستدعاء أسرة الفتاة لسماع أقوالهم حول الحادث.

كان بلاغ قد ورد لضباط مباحث قسم شرطة الجيزة، من غرفة عمليات النجدة بالجيزة، يؤكد مصرع فتاة داخل شقتها، علي الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة فتاة تدعي "م.م.ا "، ١٨عاما، ولا توجد بها أي إصابات ظاهرة.

وبعمل التحريات تبين أن الفتاة أنها حياتها بجرعة من الأونسلين بسبب مرورها بأزمة نفسية، بعدما تشاجرت مع والدتها ولا شبهه جنائية.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.

