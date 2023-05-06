بهدف محمد صلاح.. ليفربول يواصل صحوته بالبريميرليج بالفوز على برينتفورد

قاد النجم المصري محمد صلاح، فريقه ليفربول مساء اليوم السبت، لانتصار ثمين وصعب على ضيفه برينتفورد بهدف للا شئ، خلال المباراة التي جمعت بينهما على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة 35 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونجح محمد صلاح في قيادة الريدز، للفوز السادس على التوالي بالبريميرليج، حيث فاز فريق حمر الميرسيسايد على ليدز يونايتد ونوتنجهام فورست ووست هام يونايتد وتوتنهام وفولهام.

وسجل صلاح هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 13 بعد استقباله كرة عرضية بالرأس من المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك.

واستطاع ليفربول، مواصلة انتصاراته في الفترة الأخيرة بالدوري الأقوى في العالم، من أجل استمرار الزحف نحو المربع الذهبي بالدوري الإنجليزي، لاحتلال مركز من المراكز الأربعة الأولى المؤهلة لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

ليفربول

ونجح الفرعون المصري في تحقيق 5 أرقام قياسية جديدة بهذا الهدف، أولها، وصوله إلى هدفه رقم 30 في الموسم الجاري 2022-2023 بجميع المسابقات، ليتمكن من تحقيق الإنجاز ذاته للموسم الثالث على التوالي، والرابع من أصل 6، إذ سجل في مواسم 2017-2018 (44 هدفًا) و2020-2021 (31 هدفًا) و2021-2022 (31 هدفًا)، ليكتب التاريخ مجددًا للموسم الرابع في مسيرته مع حمر الميرسيسايد، والثالث له على التوالي.

أما ثانيها، تسجيله الهدف رقم 100 له بجميع المسابقات على ملعب أنفيلد، ليصبح ثامن لاعب في تاريخ ليفربول يحقق هذا الإنجاز، وثالثها، أنه بات أول لاعب يسجل في 9 مباريات متتالية على ملعب أنفيلد في تاريخ النادي العريق.

محمد صلاح

بينما رابعها، معادلة صلاح للرقم المسجل باسم أسطورة النادي السابق ستيفن جيرارد صاحب الـ186 هدفًا في المركز الخامس لقائمة الهدافين التاريخيين للريدز، فيما كان خامسها، معادلة محمد صلاح لكل من، روجر هانت موسم (1961 - 1962) وفرناندو توريس موسم (2007 - 2006)، ليصبح ثالث لاعب في تاريخ ليفربول يسجل في ثمان مباريات متتالية في الدوري الإنجليزي.

وبتلك النتيجة، احتل ليفربول المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 62 نقطة، ويفصله نقطة وحيدة عن مانشستر يونايتد صاحب المركز الرابع، الذي لعب مباراتين أقل، ىفيما تجمد رصيد برينتفورد عند 50 نقطة في المركز التاسع.