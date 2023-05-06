عالم أزهري: إخراج الجن من السيدات حجة للاعتداء عليهن.. فيديو

تحدث الدكتور إبراهيم رضا، من علماء الأزهر الشريف، عن انتشار ظاهرة أعمال الدجل والشعوذة وطرق إخراج الجن عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أن هذه الأمور تعد من الخرافات والمجتمع يقع فريسة لهذه الأفكار.



وقال رضا خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن هذه الأمور ليست صحيحة، مبينا أن مثل هذه الخرافات كانت موجودة منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم.



وشدد على أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا بالتسلح بالقرآن الكريم من مثل هذه الأفكار الشاذة وهناك العديد من السور القرآنية بكتاب الله سبحانه وتعالى، مؤكدا أن هناك من يدعى ذلك لتحقيق مآرب أخرى له وشخصية مثل الاعتداء الجنسي على السيدات بغرض إخراج الجن، قائلا: «فوجئت في مرة بسيدة تتحدث عن أنها متجوزة جن»



وتابع رضا أن هذه الأمور تنتشر بكثرة في القري والريف، مشددا على أهمية تجديد الخطاب للمواطنين ومناقشة مثل هذه الإشكاليات التي تضر المجتمع وتعود بنا إلى الجاهلية.



وأكد أن تربية الكلاب في المنازل ليست حراما وجائز تربيتها، لافتا إلى أن المجتمع خلق نوعا من العداء في مثل هذه الأمور، فعلينا النظر إلى أن الكلاب يتم استخدامها في الحراسات، وهناك كلب الصيد ويحدث نوعا من الفائدة في المنازل.



