الدوري الإنجليزي.. محمد صلاح يقود هجوم ليفربول أمام برينتفورد

أعلن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة برينتفورد، في المباراة التي تجمعهما في إطار منافسات الجولة 35 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستضيف ليفربول، اليوم السبت، برينتفورد على ملعب أنفيلد، في اللقاء الذي ينطلق في السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، بإداراة تحكيمية من أنتوني تايلور، وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس بريميوم 1.

ويقود محمد صلاح، هجوم الريدز أمام برينتفورد، بمعاونة ثلاثية من الأوروجوياني داروين نونيز، البرتغالي ديوجو جوتا، الهولندي كودي جاكبو.

ويتطلع رفاق صلاح لحصد الثلاث نقاط من لقاء برينتفورد، لمواصلة الزحف نحو المربع الذهبي بالدوري الإنجليزي، لاحتلال مركز من المراكز الأربعة الأولى المؤهلة لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

ويدخل محمد صلاح، بمعنويات مرتفعة بعد تحقيقه أكثر من رقم قياسي، على رأسهم، وصوله إلى الهدف رقم 250 في مشواره الأوروبي، بعد تسجيله هدف فوز فريقه على فولهام يوم الأربعاء الماضي، وجاءت الأهداف، كالتالي، بازل السويسري (20)، تشيلسي الإنجليزي (2)، فيورنتينا الإيطالي (9)، روما الإيطالي (34)، ليفربول (185) .

ويحتل ليفربول، المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 59 نقطة، بفارق 4 نقاط عن مانشستر يونايتد رابع الترتيب، فيما يأتي برينتفورد تاسعًا وفي رصيده 50 نقطة.

تشكيل ليفربول

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: أندرو روبرتسون، فيرجيل فان دايك، إبراهيما كوناتي، ترينت ألكسندر أرنولد

خط الوسط: فابينيو، كورتيس جونز

وفي الهجوم: محمد صلاح ، داروين نونيز، ديوجو جوتا، كودي جاكبو.