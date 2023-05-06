أشهر أزمات يوم تتويج ملوك بريطانيا.. غياب الملكة وسرقة أوراق المرحاض

استعرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، في تقرير لها، أشهر أزمات يوم تتويج ملوك بريطانيا على مر التاريخ.

وذكر تقرير "القاهرة الإخبارية" أن كل الأنظار اتجهت اليوم إلى مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث ملكًا لبريطانيا، وفي هذا السياق سلطت مجلة "نيوزويك" الأمريكية الضوء على بعض الكوارث التي حدثت أثناء التتويج الملكي لأسلاف تشارلز على مر العصور السابقة.

وفي عام 1821 حضر الملك جورج الرابع تتويجه ولكن زوجته مُنعت من حضور الحفل، وفي 28 يونيو عام 1838، تم تتويج الملكة فيكتوريا واستمر الحفل لمدة خمس ساعات وتم إجراؤه دون تدريبات مكثفة، إذ حدثت مشكلة أساسية عندما وضع رئيس أساقفة كانتربري الخاتم على الإصبع الخطأ، بالإضافة إلى سقوط عضو مسن على البلاط أثناء التقدم لتقبيل يد الملكة.

أيضًا أثناء تتويج الملكة إليزابيث الثانية والدة الملك تشارلز وفقًا لوثائق الأرشيف الوطني في بريطانيا، كانت هناك كارثة محرجة استدعت تدوينها لضمان عدم حدوثها مرة أخرى، حيث تم العثور في وقت مبكر من يوم التتويج على الكثير من ورق المرحاض قد أزيلت من كنيسة وستمنستر آبي، ولحسن الحظ تم حل المشكلة بسرعة.