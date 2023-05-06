محافظ سوهاج: توريد 16 ألفا و613 طن قمح بالصوامع والشون

أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، عن توريد 16 ألفا و613 طن أقماح بالشون والصوامع بنطاق المحافظة منذ بدء موسم توريد القمح يوم 23 أبريل الماضي وحتى الآن، مشيراً إلى إنتظام سير عملية توريد الأقماح دون أية معوقات.

ووجه المحافظ جميع الجهات المعنية بتذليل كافة العقبات أمام المزارعين، وتيسير حركة الوصول إلى الشون والصوامع، وسرعة صرف المستحقات المالية للمزارعين نظير التوريد، والقيام بتكثيف أعمال المتابعة لعمليات التوريد لمنع أي تلاعب، بالإضافة إلى الفحص الدوري للكميات المستلمة، لافتا إلى أن اللجنة المشكلة بديوان عام المحافظة، وغرفة العمليات تتابع عملية توريد الاقماح المحلية للموسم الزراعي بجميع صوامع وشون المحافظة.

يذكر أن مساحات القمح المنزرعة هذا العام بلغت 174 ألفا و816 فدانا بمختلف مراكز سوهاج، ووفرت المحافظة 16 موقعا تخزينيا، بالإضافة إلى تشكيل 16 لجنة لاستلام الأقماح، حيث بلغت قيمة الأردب هذا العام 1500 جنيه.